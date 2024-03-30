عمر جابر: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام فيوتشر

قال عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها غداً الأحد على ستاد السلام، في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للنادي وللاعبين والجهاز الفني.

وأضاف جابر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء :" نحن على ثقة من تقديم مباراة كبيرة، والفريق كان يتدرب بصورة جيدة خلال فترة التوقف".

وأتم:" تركيزنا منصب على تحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء الإياب على ستاد القاهرة".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها في التاسعة مساء غداً الأحد على ستاد السلام، في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل على ستاد القاهرة.