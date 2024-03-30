استشهاد طفل وإصابة شابين في اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة قباطية بجنوب جنين

استشهد طفل، وأصيب شابان أحدهما بجروح خطيرة، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، بلدة قباطية جنوب جنين، بالضفة الغربية.



وأكد مدير مستشفى الرازي في جنين، فواز حماد، "استشهاد الطفل معتصم نبيل أبو عابد (13 عاما)، وإصابة شاب بجروح خطيرة"، ذاكرا أن الطفل والشاب وصلا إلى مستشفى الرازي فجر اليوم عقب إصابتهما برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قباطية، وفق ما أوردته وكالة معا الفلسطينية اليوم.



وأكدت مصادر محلية أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وتجولت في عدة مناطق وتمركزت في حي الزكارنة وقرب الحسبة، واقتحم جنود الاحتلال عدة منازل، ونشروا القناصة في عدة بنايات ومنازل وسط مواجهات عنيفة".



وسبق الاقتحام تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال بمركبات تحمل لوحة تسجيل فلسطينية إلى قباطية، بحسب وكالة "معا".



وأشارت المصادر إلى أن"قوات الاحتلال أصابت شابين بالرصاص أحدهما جروحه خطيرة، كما اعتقلت المواطن سامر زكارنة ونجله محمد عقب مداهمة منزله، وداهم جنود الاحتلال منزل المواطنين سامي زكارنة وعلاء الحثناوي ومحمد نزال".