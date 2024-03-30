حبس متهم بحيازة 6 آلاف قطعة ألعاب نارية في الإسكندرية

قررت النيابة العامة في الإسكندرية، حبس، شخص، عاطل "له معلومات جنائية مُسجلة"، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 6 آلاف و50 قطعة ألعاب نارية، مختلفة الأشكال والأحجام، غير مصرح بتداولها، ومجهولة المصدر، وبدون مستندات أو فواتير تفيد مشروعية حيازتها، بقصد الاتجار.

وطلبت النيابة تحريات ضباط مباحث حماية الآداب العامة في الإسكندرية حول الواقعة ومعرفة مصدر المضبوطات، والتحفظ عليها وفحصها لبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بورود معلومات سرية حول قيام شخص، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الاتجار بالمنتجات مجهولة المصدر، وحيازة كميات من الألعاب النارية ومحدثات الصوت لبيعها بالأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم، وإلقاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المضبوطات، دون وجود مستندات أو فواتير، تُفيد مشروعية حيازتها، فتم تحريزها، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.