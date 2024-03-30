نجح فريق الهلال في تحقيق فوز مثير على مضيفه الشباب 4 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الشباب عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم الشباب منذ الدقيقة الثالثة عبر مصعب الجوير، لكن الهلال رد بهدفين سجلهما ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقتين 20 من ضربة جزاء و27.

وفي الدقيقة 42 سجل سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش الهدف الثالث للهلال، فيما أضاف سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة 57، لكن الشباب نجح في تسجيل هدفين عن طريق كل من حسين الصبياني في الدقيقة 64 ورومان سايس في الدقيقة 78.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، اكتسح النصر ضيفه الطائي 5 /1.

وتقدم النصر في الدقيقة 20 عن طريق أوتافيو، قبل أن يدرك فيرجيل ميسيدجان التعادل للطائي بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، سجل عبد الرحمن غريب الهدف الثاني للنصر، فيما تكفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل ثلاثة أهداف هاتريك في الدقائق 64 و67 و87.

ورفع النصر رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الطائي عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وضمن منافسات الجولة ذاتها، فاز الفتح على مضيفه الوحدة 3 /2.

وتقدم الفتح في الدقيقة 29 عن طريق كريستيان تيلو، قبل أن يدرك أنسيلمو دي مورايس التعادل للوحدة في الدقيقة 42.

وعاد أنسيلمو ليسجل الهدف الثاني له وللوحدة في الدقيقة 51، لكن الفتح نجح في خطف الفوز بعدما سجل له تيلو وسعد الشرفاء هدفين في الدقيقتين 68 و73.

ورفع الفتح رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة أخرى، تعادل الرياض مع ضيفه أبها 1 /1.

وسجل أبها الهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق فرانسوا كامانو، قبل أن يدرك الرياض التعادل عن طريق صالح آل عباس في الدقيقة 70.

ورفع الرياض رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع أبها رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير).