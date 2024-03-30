ألقى ضباط مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة في الإسكندرية، القبض على ستة أشخاص، عاطلين؛ لاتهامهم في ثلاث قضايا اتجار بالأقراص المخدرة، والحشيش، وثلاث قضايا حيازة سلاح أبيض.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام ستة أشخاص، مقيمين في نطاق دوائر أقسام شرطة المحافظة، بالاتجار بالمواد المخدرة، خاصة الأقراص والحشيش، وحيازة أسلحة بيضاء، وذلك على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية المعنية، تم عمل أكمنة للمتهمين، حيث ألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على المخدرات، والأسلحة البيضاء المضبوطة، ومبالغ مالية، و6 هواتف محمولة.

وباقتياد المتهمين إلى دواوين أقسام الشرطة، ومواجهتهم اعترفوا بارتكابهم لوقائع الضبط، وبتطوير مناقشتهم أقروا بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزتهم كانت بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

ووفقًا لمصدر أمني، اليوم السبت، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر إدارية بوقائع الضبط، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.