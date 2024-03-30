مجلس القبائل و العائلات المصرية ينظم فعاليات «حكاية خير» في العريش

أطلق مجلس القبائل والعائلات المصرية فعاليات متعددة في شمال سيناء تحت "حكاية خير " تضامنا مع أهالي قطاع غزة.

جاء ذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والشيخ عبد الله جهامة، ممثل مجلس القبائل والعائلات المصرية، والعواقل والقيادات الحزبية والشعبية وبعض الفنانين.

وتمت الفعاليات في منتجع سما العريش وقدمها الإعلامي أحمد عبد الصمد، بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة قرآنية للشيخ أيمن جعفر، من أوقاف شمال سيناء، وفيلم تسجيلي لمجلس القبائل والعائلات المصرية بأهم الفاعليات والمبادرات التي نفذها خلال عام 2023، وكلمات للشيخ عبد الله جهامة والسفيرة مشيرة خطاب والدكتورة نيفين عثمان.

وقدم المنشد وائل الفشني عددا من أغنياته وابتهالاته ومنها: «بأسمائك الحسني دعوتك سيدي، اغفر لعبدك ما مضى، أنا جايلك، طال الليل، كنت فين يا وعد، فوق كتافي حمل، سافر حبيبي، يا عاشقا، فاح المسك، على باب سيدنا النبي، يا مالكا قدري، وغيرها».