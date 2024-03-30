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قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكتب في اليوم الـ176 من عدوانها على قطاع غزة، 8 مجازر ضد العائلات.

وأضافت في بيانها اليومي، عبر قناتها على تطبيق "تيليجرام"، اليوم السبت، أن تلك المجازر أسفرت عن 82 شهيدا و98 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 32705 شهداء و75190 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة، واستمر قصف المنازل المأهولة في حي الرمال غربي غزة حيث دمر الاحتلال منزلا لعائلة عبده في شارع الوحدة ما ادى لاستشهاد عشرة من أفرادها.

واغتال جيش الاحتلال شرطيا في غزة بينما كان يقود سيارته مع أفراد أسرته الذين استشهدوا جميعا وعددهم سبعة.

كما دمر نادي الشجاعية ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين بينهم أفراد من اللجان الشعبية المكلفة بحماية المساعدات.

ووقعت إصابات جراء استهداف الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات على شارع صلاح الدين في حي الزيتون شرق غزة.

وارتقى شهداء وإصابات جراء غارات الاحتلال على شمال غزة.

• وسط القطاع

وأكمل جيش الاحتلال تدمير مدينة الأسرى شمال مخيم النصيرات مدمرا ٢١ بناية من اصل ٢٤ تشكل المدينة.

وارتقى خمسة شهداء جراء استهداف الاحتلال منازل قرب أبراج الأسرى غرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وقصف الاحتلال بلدة المغراقة ومخيم النصيرات والمغازي ومحيط جسر وادي غزة وسط القطاع.

• جنوب القطاع

وفي خان يونس نقل المسعفون جثامين ل ١٣ مواطن ارتقوا في بلدة القرارة شمالي خان يونس.

ودمر جيش الاحتلال مبانٍ سكنية من عدة طوابق بالحي النمساوي غرب خان يونس.

وارتقى شهيدان ووقع عدد من الإصابات جراء استهداف بالطائرات الحربية وسط بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وارتفع عدد شهداء عائلة ابو معمر برفح الذين قصف منزلهم فجر الخميس إلى ١٤ شهيدا.