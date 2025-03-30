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في مشاهد روحانية مهيبة، نقل برنامج «سفراء دولة التلاوة» على قناة «الناس»، تكبيرات عيد الفطر المبارك من عدة دول حول العالم.

وأدى آلاف المسلمين صلاة العيد وسط أجواء إيمانية عامرة بالبهجة والخشوع، يأمهم موفدون من وزارة الأوقاف المصرية.

ففي ألمانيا، ألقى الشيخ محمود صلاح محمد، موفد وزارة الأوقاف المصرية، خطبة عيد الفطر وأمّ المصلين في حضور مكثف للجالية الإسلامية.



كما نقل البرنامج تكبيرات العيد من هناك بصوت الشيخ محمود أحمد محمد، وقدم الشيخ رزق رجب تلاوات قرآنية مميزة أضفت أجواء من الروحانية.

وفي النمسا، صدحت المساجد بالتكبيرات بصوت الشيخ سعيد مصطفى، الذي أمّ المسلمين في الصلاة وألقى خطبة تناولت معاني العيد وقيم التسامح والمحبة.

أما في فرنسا، فقد شهدت المساجد احتشاد المسلمين لأداء الصلاة، حيث ألقى الشيخ محمود حمدان غلاب خطبة العيد، التي تناولت فضائل العيد وأهمية التراحم بين المسلمين.

وفي البرازيل، قاد الشيخ محمد منجود الشرقاوي صلاة العيد، وألقى خطبة دعت إلى تعزيز الأخلاق الإسلامية وترسيخ قيم الأخوة بين المسلمين في شتى بقاع الأرض.



ويواصل برنامج "سفراء دولة التلاوة"، في موسمه الثالث، رسالته الهادفة إلى نقل جماليات التلاوة المصرية عالميًا، عبر موفدي وزارة الأوقاف المصرية، الذين يشاركون في إحياء الشعائر الإسلامية في مختلف الدول، تعزيزًا للروحانية ونشرًا لصوت التلاوة المصرية المتميزة.