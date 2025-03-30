جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التزامه بضم جزيرة جرينلاند إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: «ملتزم بضم جزيرة جرينلاند، أجريت محادثات جدية حول ضم جرينلاند سنحصل عليها 100%».

وشدد خلال تصريحات لـ شبكة «NBC» الإخبارية، ليل السبت/ الأحد، أن «هناك سفنا من روسيا والصين ودول أخرى تبحر خارج جرينلاند؛ ولن نسمح بالضرر بالعالم أو ببلادنا»، مضيفا «من المحتمل أن نحصل على جرينلاند دون استخدام القوة العسكرية لكنني لا أستبعد أي شيء».

وأكد أن الرسوم الجمركية التي يفرضها «ستكون دائمة»، نافيا في الوقت ذاته أن تكون سياساته هي السبب وراء تقلبات الأسواق المالية أو انخفاض ثقة المستهلك.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن «العالم كان ينهب الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 سنة»، مضيفا أن رؤساء شركات صناعة السيارات سيربحون المال أكثر إذا صنعوا السيارات داخل الولايات المتحدة.

وتابع: «لا أهتم إذا رفعت شركات صناعة السيارات الأجنبية الأسعار؛ لأن الناس سيشترون السيارات الأمريكية»

كما تطرق إلى حادثة تسريب خطط الهجوم العسكري على اليمن عبر مجموعة «سيجنال»، مؤكدا أنه «لا يعتزم إقالة أي مسئول شارك» في الواقعة.

وكانت مجلة «ذي أتلانتيك» قد نشرت النص الكامل لخطة هجوم أميركي وشيك على اليمن شاركها كبار المسئولين في إدارة دونالد ترامب على مجموعة دردشة أضيف إليها رئيس تحريرها عن طريق الخطأ، كما عرضت المجلة في لقطات شاشة من المحادثة كل تفاصيل الهجوم، بما فيها أوقات الضربات وأنواع الطائرات المستخدمة.

وصرح الرئيس الأمريكى ترامب، في وقت سابق، أن أمريكا تحتاج إلى جرينلاند بسبب أهميتها للأمن الدولي، مشيرا إلى أن أمريكا لديها علاقات جيدة مع الدنمارك.

وزار نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس، الجمعة، قاعدة عسكرية أمريكية فى جرينلاند، خلال زيارة اعتبرتها الدنمارك استفزازية في ظل مساعي ترامب لضم الجزيرة الدانماركية ذات الموقع الاستراتيجي الغنية بالموارد، حيث نددت رئيسة الوزراء الدانماركية ميته فريدريكسن بخطط الوفد الأمريكى لزيارة الجزيرة، رغم عدم تلقيه دعوة بذلك.