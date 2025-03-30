مكتب السيستاني: لم نصدر أي بيان وغدا 29 من شهر رمضان

نفى مكتب المرجع الديني الأعلى في العراق علي الحسيني السيستاني صدور بيان بشأن عيد الفطر، مبينا أن يوم غد الأحد 29 من شهر رمضان المبارك.



وقال المكتب في بيان مقتضب: "لم يصدر أي بيان من مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني وغدا 29 من شهر رمضان المبارك".

وأعلن العديد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام.

وفي حال تم رصد الهلال مساء السبت، فإن يوم الأحد 30 مارس سيكون أول أيام عيد الفطر، أما إذا تعذرت رؤية الهلال يوم السبت، فسيكون يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام العيد.