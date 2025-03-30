الجيش الإندونيسي يرسل فرقا لدعم عمليات الإجلاء بعد زلزال ميانمار

من المقرر أن تنضم القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية إلى مهمة البحث والإنقاذ في ميانمار للمساعدة في إجلاء ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 28 مارس، بإرسال فرق من رجال الإنقاذ بالإضافة إلى أفراد طبيين ومهندسين.

وأكد رئيس مركز المعلومات في مقر القوات المسلحة الإندونيسية البريجادير كريستومي سيانتوري، اليوم الأحد أن "قائد القوات المسلحة الإندونيسية حضر اليوم اجتماعًا عبر تطبيق زووم، برئاسة وزير التنسيق للتنمية البشرية والثقافة، وستقوم القوات المسلحة الإندونيسية بإعداد فريق بحث وإنقاذ بالإضافة إلى فريق إخلاء طبي وفريق هندسي"، حسب وكالة أنتارا نيوز الإندونيسية.

وقال إن هذا الدعم يأتي كجزء من المهمة الإنسانية التي تجريها القوات المسلحة الإندونيسية في المناطق المتضررة من الكوارث أو الصراعات، وأضاف أن هؤلاء الذين تم نشرهم في ميانمار لهذه المهمة سوف يتعاونون مع الموظفين في الموقع لإجلاء الضحايا المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وأضاف أن فريق الهندسة سيدعم عملية البناء أو إزالة الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة.

وبالإضافة إلى نشر الأفراد، سترسل القوات المسلحة الإندونيسية أيضًا طائرات وسفينة مستشفى وطائرات هليكوبتر لدعم عملية الإخلاء.