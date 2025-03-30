 الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يوسع نطاق العملية البرية في رفح


نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 7:40 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 7:40 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، عن أن قواته وسعت نطاق عملياتها البرية ضد حركة حماس لتشمل حيا آخر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم السبت إن قواته تقوم بتدمير "البنية التحتية لحماس" بهدف إنشاء منطقة أمنية أوسع نطاقا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن هجومًا في منطقة أخرى من المدينة قبل أسبوعين تقريبا. 

ووفقا للمنشور، واصلت إسرائيل أيضا غاراتها الجوية على أهداف تابعة لحماس والجهاد الإسلامي في جميع أنحاء غزة.

وجاء في المنشور أنه "تم القضاء على عشرات العناصر خلال الهجمات".

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.


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