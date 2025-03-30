تابع الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، مساء اليوم الأحد، أعمال تجهيز فرش ساحة صلاة عيد الفطر باستاد طور سيناء الرياضي، استعدادًا لاستقبال المصلين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تجهيز الساحة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، وإدارة المرور، لتنظيم حركة مرور المواطنين والسيارات خلال التوافد على الساحة، خاصة أن هذه الساحة تشهد توافد آلاف المصلين كل عيد.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى تجهيز مكان مخصص للسيدات لصلاة العيد منفصل تمامًا عن مصلى الرجال في الاستاد، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يؤدي الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد بالساحة وسط جموع مواطني مدينة الطور، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.



وأشار إلى حرص شباب المدينة من مختلف الأعمال على المشاركة في فرش وتجهيز الساحة، وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

واستعدت مديرية الأوقاف بجنوب سيناء، لعيد الفطر المبارك بتخصيص 7 ساحات لإقامة صلاة العيد، إضافة إلى فتح جميع المساجد لاستقبال المصلين، مع وجود إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة ومسجد، والسماح باصطحاب الأطفال، وتضمنت أماكن الساحات التي جرى تخصيصها لأداء صلاة عيد الفطر المبارك ساحة الاستاد الرياضي في حي السلام بمدينة الطور، وساحة مجمع الرحمن بمدينة رأس سدر، وساحة الزهراء في حي السلام بمدينة أبورديس، وساحة الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، وساحة مسجد السلام في شمال خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وساحة مسجد الهدى في منطقة المبسط بمدينة دهب، وساحة مسجد التقوى بمدينة نويبع.

كما استعدت محافظة جنوب سيناء لاستقبال عيد الفطر المبارك، برفع درجة الاستعداد بكل القطاعات الخدمية، ومنع إجازات العاملين بها، وتكثيف حملات النظافة والتجميل، مع التركيز على نظافة الكورنيش والساحات والميادين والحدائق لاستقبال الزائرين.