السياحة تشكل غرف عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية خلال عطلة عيد الفطر لتلقي شكاوى السائحين

شكلت وزارة السياحة والآثار غرف عمليات من الإدارات المختلفة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية تعمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لتلقي وبحث أي استفسارات أو شكاوى ورصد أي مخالفات ترد من السائحين أو الزائرين المصريين أو السائحين الأجانب رواد المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية على مستوى الجمهورية والعمل على حلها في أسرع وقت، تنفيذاً للدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة وحرصها على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بهذه المنشآت.

ومن جانبه، أشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أنه سيتم تلقى هذه الاستفسارات والشكاوى والمقترحات من خلال الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة.

وأضاف أن الوزارة ستكثف، خلال أيام العيد، لجان المرور والتفتيش على كافة المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة السياحية والبازارات بالقاهرة والجيزة والمدن السياحية، للتأكد من تطبيقها لكافة إجراءات سلامة الجودة والصحة وكافة التعليمات وكافة الضوابط والتعليمات المقررة من الوزارة في هذا الشأن.