أوكرانيا: مقتل شخصين وإصابة 30 آخرين في هجمات بمسيرات روسية على خاركيف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات بطائرات مسيرة على مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا مساء أمس السبت، مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 30 آخرين.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينييوبوف، عبر تطبيق تليجرام، إن من بين المصابين خمسة أطفال، مضيفا أن عدة أحياء تعرضت لأضرار جراء الهجوم.

وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أنه تم استهداف مستشفى عسكري، حيث يتم علاج جنود تعرضوا للإصابة في الحرب.

وأضافت هيئة الأركان أن استهداف مثل هذه الأهداف يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقالت السلطات، إن أضرارًا لحقت أيضا بمركز تسوق ومبانٍ سكنية ومبنى إداري.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان عبر تطبيق تليجرام، اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 65 من أصل 111 طائرة مسيرة معادية أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية الليلة الماضية.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 111 طائرة مسيرة من طراز شاهد، وطرازات أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو، وبريانسك، وكورسك، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية، وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان، إنه بحلول الساعة 9:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت القوات الأوكرانية 65 طائرة مسيرة من طراز شاهد وطرازات أخرى، فوق أوكرانيا."

وأضاف البيان، أن 35 طائرة مسيرة خداعية اختفت من على شاشات الرادار، دون أن تلحق أي أضرار على الأرض.

وأفاد البيان، بوقوع أضرار في مناطق خاركيف، وسومي، وأوديسا، ودونيتسك نتيجة للهجوم المعادي.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.