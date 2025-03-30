قالت حركة حماس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل «قصفه الإرهابي»، ضد أبناء الفلسطينيين في غزة طيلة اليوم، دون أي مراعاة لحرمة عيد الفطر.

وأضافت في بيان، مساء الأحد، أن العدوان في أول أيام عيد الفطر أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء، بينهم أطفال بملابس العيد.

وتابعت: «قتل الأطفال في يوم العيد داخل خيامهم التي نزحوا إليها يكشف عن فاشية الاحتلال وتجرده من أي قيم إنسانية وأخلاقية.. ما يشجع مجرم الحرب نتنياهو على مواصلة جرائمه والاستهتار بالقوانين الدولية هو غياب المحاسبة، وعجز المجتمع الدولي، وصمته المشين».

وذكرت حماس في بيانها: «نهيب بالشعوب الحرة التحرك الفوري وتنظيم فعاليات ضاغطة لإلزام الحكومات بالتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة والضفة».

ودعت المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال وإجباره على وقف العدوان، والعودة إلى الاتفاق، وتمكين عمليات تبادل الأسرى، ووقف نزيف الدم الفلسطيني فورًا.