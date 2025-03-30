أحمد عبدالحميد يتحرر من قيوده في الحلقة الأخيرة من مسلسل ظلم المصطبة

نهاية قوية للشيخ مصطفى وتحول كبير في شخصيته وموقفه تجاه الأخوين علاء وحمادة كشري، حيث يتحرر الشيخ مصطفى "أحمد عبدالحميد" من قيوده أخيراً بعد أن دخل لأول مرة في مواجهة قوية وكاشفة مع الشيخ علاء في الحلقة الأخيرة من مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في الجزء الثاني من رمضان 2025.

وخلال أحداث المسلسل، يتوجه الشيخ مصطفى إلى المسجد مرتديا ملابسه الأزهرية وهو في حالة من الفخر والاعتزاز بالنفس، ليلقي خطبة الجمعة ويؤم الناس في الصلاة، ووجد الشيخ علاء "أحمد عزمي" مستنداُ إلى المنبر في حالة تأهب لإلقاء الخطبة، إلا أن الشيخ مصطفى طلب منه النزول.

ينزل الشيخ علاء عن المنبر مستنكراً حديث الشيخ مصطفى معه، محاولاً تذكيره بأنه صاحب الفضل عليه في الوصول إلى هذه المكانة، لنجد الشيخ مصطفى يعترض لأول مرة على مناداته بالشيخ بوجي، حيث وبخ الشيخ علاء وصارحه بكل ما كان يكنه له من مشاعر سلبية هو وشقيقه حمادة كشري "فتحي عبدالحميد".

المسلسل من بطولة إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، محمد علي رزق، جهاد حسام الدين، فاتن سعيد وغيرهم، ومن إخراج محمد علي.