 طائرة صغيرة تتحطم في ضاحية بروكلين بارك في مينيابوليس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طائرة صغيرة تتحطم في ضاحية بروكلين بارك في مينيابوليس

تحطم طائرة - صورة أرشيفية
تحطم طائرة - صورة أرشيفية

نشر في: الأحد 30 مارس 2025 - 3:15 ص | آخر تحديث: الأحد 30 مارس 2025 - 3:15 ص

ذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن طائرة صغيرة تحلق من أيوا إلى مينيسوتا تحطمت يوم السبت في منطقة سكنية بإحدى ضواحي مينيابوليس.

ولم يقدم المسؤولون معلومات على الفور عن وفيات محتملة أو إصابات تتعلق بحادث التحطم الذي وقع في بروكلين بارك.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية في بيان أنه لم يتسن لها على الفور معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الطائرة ذات المحرك الواحد من طراز سوكاتا تي بي إم 7 أقلعت من مطار دي موين الدولي ووجهتها مطار مقاطعة أنوكا-بلاين الواقع في ضاحية أخرى من ضواحي مينيابوليس.

ويحقق المجلس الوطني لسلامة النقل في الحادث.


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