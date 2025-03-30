أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل أبطال وصُنّاع فيلم "الصفا الثانوية بنات" بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، وذلك تمهيدًا لطرح الفيلم غدًا في دور العرض السينمائية.

حرص على حضور الاحتفال بالعرض الخاص كل من الفنان علي ربيع، أوس أوس، وئام مجدي، رانيا منصور، لينا صوفيا، جيسكا حسام، كريم عفيفي، محمد عبد الرحمن، والمخرج كريم السبكي، وغيرهم من النجوم.

وتدور أحداث فيلم "الصفا الثانوية بنات" في إطار كوميدي، حيث يجسد علي ربيع خلاله دور شاب صعيدي يحضر إلى القاهرة ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج عمرو صلاح.