ترامب يهدد إيران بقصف «لم ترَ له مثيلا من قبل»

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي)، إن مسئولين أمريكيين وإيرانيين يجرون محادثات لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل، وفق وكالة رويترز.

وهذه أول تصريحات يدلي بها ترامب منذ أن رفضت إيران الأسبوع الماضي التفاوض المباشر مع واشنطن.

وأضاف: «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف.. سيكون قصفا لم يشهدوا مثله من قبل».

وتابع: «لكن هناك احتمالا، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوما جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل أربع سنوات».

ونُقل عن وزير الخارجية الإيراني قوله يوم الخميس إن بلاده، أرسلت ردا عبر سلطنة عمان على رسالة من ترامب تحث طهران على التوصل لاتفاق نووي جديد.

وقالت في ردها إن سياستها هي عدم التواصل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة في ظل فرض حملة أقصى الضغوط وإطلاق التهديدات العسكرية.

وكرر الرئيس الإيراني مسعود بزكشيان، سياسة بلاده تلك اليوم الأحد، وقال: «المفاوضات المباشرة (مع الولايات المتحدة) رُفضت لكن إيران شاركت على الدوام في مفاوضات غير مباشرة والآن أيضا أكد الزعيم الأعلى على إمكان استمرار المفاوضات غير المباشرة»، في إشارة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي.