آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة باتفاق جديد مع حماس بشأن الرهائن

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تظاهر آلاف الإسرائيليين، يوم السبت، في عدة مدن للمطالبة بإبرام اتفاق جديد مع حركة حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، شارك عدة آلاف من الأشخاص في تجمعات احتجاجية متعددة في مدينة تل أبيب الساحلية وحدها، وتم توجيه بعض هذه الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

وقال منظمو أحد التجمعات إن عدد المشاركين بلغ عشرات الآلاف.

وفي خطاب ألقاه إيائير هورن، الذي تم الإفراج عنه من الأسر في غزة منتصف فبراير، انتقد استئناف العمليات العسكرية في القطاع.

وأوضح أن القتال يعرض جميع الرهائن للخطر، وقال هورن:"كنت هناك، سمعت دوي الدبابات من فوقي، وسرت عبر الأنفاق أثناء القصف." كما طالب بالإفراج عن جميع المحتجزين، بمن فيهم شقيقه الأصغر.

وأظهرت لقطات من منتدى عائلات الرهائن والمفقودين وجود عدد من الأسرى السابقين بين المتظاهرين في ساحة الرهائن في تل أبيب.

كما خرجت مظاهرات في مدن أخرى مثل حيفا والقدس للمطالبة باتفاق مع حماس بشأن غزة.

وبحسب تقارير إعلامية، فقد تجمع أكثر من 100 ألف شخص في أنحاء إسرائيل السبت الماضي للمشاركة في احتجاجات، بعضها كان منتقدا للحكومة.

كما شهد الأسبوع الماضي احتجاجات كبرى، خاصة في القدس.

وتواصل القيادة الإسرائيلية المضي قدما في إعادة هيكلة النظام القضائي في البلاد، وهي خطوة أثارت غضب العديد من الإسرائيليين.

وفي الوقت ذاته، أعلنت حركة حماس الفلسطينية إنها مستعدة لإطلاق خمسة رهائن لا يزالون محتجزين في غزة في إطار وقف إطلاق النار لمدة 50 يوما.

وقال مسؤول رفيع المستوى في حماس إن الحركة وافقت على مقترح مصري مماثل.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن حكومته تلقت مقترحا من الوسطاء، وقدمت عرضا مضادا بالتشاور مع الولايات المتحدة.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت الإخباري، تطالب إسرائيل بالإفراج عن 10 رهائن. وتريد حماس بدء وقف إطلاق النار في الأيام التي تلي نهاية شهر رمضان المبارك.

وتبدأ احتفالات عيد الفطر الموافق له في الأراضي الفلسطينية والعديد من الدول الأخرى اليوم الأحد.

ومن المرجح ألا يتم التوصل إلى اتفاق إلا بعد عيد الفطر، وذلك بسبب المقترح الإسرائيلي المضاد، وفقا لما ذكره موقع والا الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مسؤول إسرائيلي.