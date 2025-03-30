أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، صباح اليوم الأحد، وفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، عن عمر قارب ٩٠ سنة، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من ٧٠ سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.

وعرضت الكنيسة، في بيان لها، اليوم الأحد، أرقاما في حياة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية:

٥: الدول التي خدم فيها (مصر والكويت والسودان والحبشة وإنجلترا)

٨: الشهور التي قاد الكنيسة فيها حين كان قائم مقام البطريرك

٤٠: المكرسات اللاتي كرسهن

٤٣: راهبًا قام برهبنتهم

٥٤: سنوات الخدمة الأسقفية

٥٩: سنواته في الكهنوت

٦٢: سنوات الرهبنة

٧٥: سنوات الخدمة الكنسية

٩٠: سنوات العمر

١٣٩: الكنائس التي عمرها في حبريته (الإجمالي ١٦٤ كنيسة، كانت هنالك ٢٥ كنيسة موجودة قبل سيامته)

٢٢٧: الآباء الكهنة الذين سامهم (كان مجمع كهنة الإيبارشية عند سيامته مكونًا من ١٨ كاهنًا فقط)