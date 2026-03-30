واشنطن تحذر من استهداف جامعاتها بالعراق

حذرت الولايات المتحدة، الأحد، من تهديدات محتملة تستهدف الجامعات الأمريكية في العراق، من قبل إيران أو جماعات موالية لها، ودعت رعاياها إلى مغادرة البلاد فورًا.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في بغداد، مشيرة إلى أن إيران ومليشيات مرتبطة بها قد تخطط لاستهداف الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية ودهوك، إضافة إلى مؤسسات أخرى يُعتقد أنها مرتبطة بالولايات المتحدة.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى مغادرة العراق على الفور، مؤكدة أن بعثتها ستظل مفتوحة لتقديم المساعدة رغم إصدارها هذا التحذير. كما نبهت إلى عدم التوجه إلى السفارة أو القنصلية العامة في أربيل خلال هذه الفترة.

وأشار البيان إلى أن مليشيات موالية لإيران نفذت في الماضي هجمات واسعة النطاق ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في عموم العراق، بما في ذلك إقليم كردستان.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الأحد، أن الجامعات المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة أصبحت "أهدافًا مشروعة"، في رد على هجمات استهدفت مؤسسات تعليمية إيرانية.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة عدوانًا على إيران، ما أدى إلى مقتل المئات، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسؤولون أمنيون بارزون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو إسرائيل، كما تستهدف ما تصفه بمصالح أمريكية في دول عربية، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى وأضرار مادية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.