اعتقال مواطن أوكراني في ألمانيا بتهمة التجسس لصالح روسيا

أعلن الادعاء العام الاتحادي الألماني اليوم الاثنين اعتقال مواطن أوكراني للاشتباه بضلوعه في التجسس لصالح الاستخبارات الروسية.

وأوضحت أعلى سلطة ادعاء في ألمانيا أن قاضي تحقيقات في المحكمة الاتحادية أصدر أول أمس السبت أمر اعتقال بحق الرجل/53 عاما/، وتم إيداعه الحبس الاحتياطي، وذكر الادعاء أن هناك شبهات قوية في أنه كان يعمل لحساب جهاز استخبارات أجنبي.

ويتهم الادعاء العام الألماني الموقوف بجمع معلومات، بتكليف من جهاز استخبارات روسي، حول رجل مقيم في ألمانيا كان قد شارك في العمليات القتالية إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان الادعاء: "من المرجح أن عملية التجسس كانت تهدف أيضاً للتحضير لمزيد من العمليات الاستخباراتية ضد الشخص المستهدف داخل ألمانيا".

وذكر الادعاء العام الاتحادي أن المتهم اعتُقل بشكل مؤقت يوم الجمعة الماضي في مدينة هاجن غربي ألمانيا، وأنه تم تكليف مديرية الشرطة هناك بتولي مهام التحقيقات الشرطية في القضية.