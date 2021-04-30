قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن مسلسلات «الاختيار2» و«لعبة نيوتن» و«نجيب زاهي زركش» جذبت قلوب المشاهدين خلال رمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الخميس، أن مسلسلي «هجمة مرتدة» و«كوفيد25» من الأعمال الجيدة، مشيرًا إلى أن براعة مخرج مسلسل «كوفيد25».

وأشاد بالمخرج أحمد سلامة الذي يقدم مسلسل «موسى»، ذاكرًا أن مسلسل «بين السما والأرض» كان جاذبًا للجمهور، إضافة إلى أنه صعب، إلا أنه كان يتمنى أن تكون الشخصيات خارج الإطار المتعارف عليه.

وأشار إلى حرصه على متابعة المسلسلات كافة، لافتًا إلى أن «مسلسل كل ما نفترق من الأعمال الرديئة، كما أنه لا يصح الإصرار على خلق نجمة بالطريقة دي».

وذكر أنه من الممكن أن تكون الفنانة ريهام حجاج تمتلك شيئًا، لكن لابد أن يقوم المخرج بتوظيفها بصورة صحيحة، موضحًا أنه لا يعتبرها ممثلة موهوبة.

