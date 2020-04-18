كوريا الجنوبية تسجل 661 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 661 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 122 ألفا و7 حالات.

وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)، اليوم /الجمعة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1828 حالة.

وأشارت الشبكة إلى أن عدد المرضى الذين يرقدون في حالات حرجة جراء الإصابة بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ 164 شخصا.