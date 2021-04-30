 ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية - بوابة الشروق
الجمعة 30 أبريل 2021 12:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

ولي العهد السعودي يبحث مع مبعوث أمريكي جهود حل شامل للأزمة اليمنية

د ب أ
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:31 م | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 12:31 م

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم الجمعة، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندركينج.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، واستعراض الجهود المشتركة المبذولة بشأن الوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية،بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كانت السعودية قد أعلنت الشهر الماضي عن مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، عبر الوقف الشامل لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد من الرحلات وإدخال السفن للحديدة، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة استنادًا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

ولكن الحوثيين رفضوا المبادرة وكثفوا من هجماتهم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك