أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 1ر19 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ377 ألفا و973، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 01ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 120 ألفا و544.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.