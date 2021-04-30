 إيطاليا: إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن - بوابة الشروق
الجمعة 30 أبريل 2021 10:45 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض حظر التجوال في فترة الأعياد وشم النسيم نظرا لزيادة إصابات كورونا؟
النتـائـج تصويت

إيطاليا: إعطاء 19.1 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 9:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 9:47 ص

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أنه تم إعطاء 1ر19 مليون جرعة من لقاحات كورونا في إيطاليا حتى الآن.

ويقدر معدل التطعيم في إيطاليا بـ377 ألفا و973، في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق إيطاليا 6 أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 17 أسبوعا.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 01ر4 مليون إصابة، والوفيات إلى 120 ألفا و544.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بكورونا في البلاد قبل عام و13 أسبوعا.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك