مظاهر الاحتفال تغيب عن زيارة كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة التونسة بسبب كورونا

بدأ موسم الحج الى كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة جنوب تونس اليوم الخميس مع الاقتصار على الحد الأدنى من مراسم الزيارة إلى المعبد بسبب القيود المرتبطة بوباء كورونا.

وكانت هيئة الكنيس، الأقدم في إفريقيا، أعلنت في وقت سابق عن إلغاء الاحتفالات المرافقة لموسم الحج والتي تعرف باسم "الخرجة" احتراما للإجراءات والقيود المعلنة من قبل الحكومة للحد من تفشي فيروس كورونا والسلالة البريطانية المتحورة وحفاظا على صحة الزائرين.

وهذا هو الموسم الثاني الذي تحظر فيه الاحتفالات في الكنيس بسبب الوباء.

ولكن وفدا رسميا من الحكومة توجه اليوم إلى جزيرة جربة في أول أيام الزيارة لتقديم الدعم إلى ممثلي الطائفة اليهودية.

وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي "بالرغم من الوضع الصحي الخطير بالبلاد فالغاية من خلال هذه الزيارة هو المحافظة على عادات الغريبة وتأمين حد أدنى من الاحتفالات".

وأضاف المشيشي "تونس هي عنوان للتنوع والتسامح والحضارة بكامل معانيها".

وذكر وزير السياحة السابق روني الطرابلسي نجل رئيس هيئة المعبد أنه تم اتخاذ إجراءات صحية لتأمين حد أدنى من الاحتفالات، حيث يقتصر دخول المعبد على 20 شخصا بالتناوب كما أفاد بأن عدد الزائرين من خارج تونس سيقتصر على خمسين شخصا.

وتشمل الزيارة إلى جانب الصلاة في المعبد طقوسا مثل كتابة الزائرين لأمنياتهم على البيض قبل وضعه في جوف مغارة وقراءة التوراة وشرب النبيذ المحلي.

وفي العادة تجتذب احتفالات المعبد في موسم الحج، والتي تسبق موسم الذروة الصيفي للقطاع السياحي في تونس، الآلاف من الزائرين من اليهود من تونس ومن الخارج.