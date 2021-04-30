وزير الأوقاف: الدين والوطن يحتاجان إلى من يحمل لواءهما بالحق جيلا إثر جيل

قال الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف إن الدين والوطن يحتاجان إلى من يحمل لواءهما بالحق جيلا إثر جيل، وأن العطاء للدين لا ينحصر في اتجاه واحد ونشر صحيح الدين جهاد الوقت وواجب العلماء فيه داعياً لأن نستفيد من يوم بدر درس العطاء لدين الله.



وأكد وزير الأوقاف، أن وزارة الأوقاف حققت نجاحاً ملموساً وواضحاً في السيطرة على المساجد وفي برامج التدريب المتنوعة سواء من خلال أكاديمية الأوقاف والإدارة العامة للتدريب بالإضافة إلى الشراكة الواسعة مع الجامعات المصرية.

وأشار الدكتور مختار جمعة، إلى أنه تم إصدار نحو مائة وتسعة وتسعين إصدارًا ما بين مؤلف ومترجم لنقرر بعدها أن نقتحم بقوة ومن خلال كتائب الوسطية والفكر المستنير عالم الفضاء الإلكتروني والدعوة الإلكترونية بخطة مدروسة جيدًا وبفريق واعد من الشباب.

جاء ذلك عقب افتتاح وزير الأوقاف، معسكر أبي بكر الصديق لمسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات بمحافظة الإسكندرية، بحضور المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة واللواء أشرف بهجت، رئيس حي المنتزه والشيخ محمد خشبة، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية ولفيف من القيادات الدعوية بالمحافظة ومسئولي الدعوة الإلكترونية بالمديريات وذلك مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية ، والتباعد الاجتماعي.