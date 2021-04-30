 وزيرا الخارجية الجزائري والأمريكي يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزيرا الخارجية الجزائري والأمريكي يبحثان هاتفيًا تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 6:54 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 6:54 ص

بحث وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم هاتفيًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، سبل تقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تبادلا وجهات النظر حول عدة قضايا إقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وقال بوقدوم في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه "في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تم التطرق إلى سبل إحياء وتقوية الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات".
وأضاف بوقدوم أنه تم كذلك تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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