الشرطة القرغيزية تعلن تجدد الاشتباكات المسلحة في مناطق حدودية مع طاجيكستان

أفادت الشرطة القرغيزية بتجدد اشتباكات مسلحة على الحدود مع طاجيكستان، على الرغم من اتفاق البلدين على وقف إطلاق النار وسحب القوات بعد ساعات من المحادثات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية في مقاطعة باتكين القرغيزية داميرا يوسوبوفا في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الخميس، إن الوضع في منطقة ليليك بمقاطعة باتكين تصاعد مرة أخرى، حيث شارك حرس الحدود في تبادل مكثف لإطلاق النار.

وكانت وزارتا الخارجية القرغيزية و الطاجيكية قد اتفقتا في وقت سابق اليوم على تسيير نظام لوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لمنع تصعيد التوتر العسكري على الحدود بين الدولتين.