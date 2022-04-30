طائرة استطلاع روسية تخترق الأجواء السويدية

أعلنت وزارة الدفاع السويدية، عن اختراق طائرة استطلاع روسية، لمجالها الجوي، معتبرة ما حدث من موسكو أنه «انتهاك صارخ»، وذلك بحسب ما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.



وفي الثاني من مارس الماضي، قالت القوات المسلحة السويدية في بيان، إن أربع طائرات مقاتلة روسية، انتهكت لفترة وجيزة المجال الجوي السويدي فوق بحر البلطيق.



وأضافت على موقعها على الإنترنت: «في ضوء الوضع الحالي ننظر إلى هذا الحدث بجدية شديدة»، مضيفة أن الانتهاك كان وجيزًا، ووقع شرقي جزيرة جوتلاند السويدية.



وبدأت السويد وفنلندا، مداولات جادة بشأن انضمامهما إلى الحلف بعد أن تسبب الغزو الروسي في 24 فبراير الماضي، في تحول جذري في الرأي العام، لصالح الناتو في الدولتين، حسب وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم السبت.



ونقلت صحيفة «التا سانومات» عن رئيس فنلندا ساولي نينيستو، قوله إن بلاده والسويد ستتخذان قرارا حول ما إذا كانتا ستنضمان إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) أم لا، قبل اجتماع رسمي مع نظيره السويدي، في منتصف مايو المقبل.



وانضمام الدولتين إلى الناتو سيضعهما تحت مظلة دفاعية جماعية ويردع هجمات محتملة عليهما.



ومن المقرر أن يتوجه نينيستو، إلى ستوكهولم في زيارة تستغرق يومين في17 مايو المقبل، للقاء ملك السويد كارل السادس عشر جوستاف، بالإضافة إلى صانعي سياسة وشخصيات مرموقة.



وكانت وسائل إعلام في البلدين قد نقلت الأسبوع الماضي، عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله إن فنلندا وافقت على اقتراح من جانب الحكومة السويدية للإسراع من عمليتها، بحيث يتسنى للجارتين تقديم طلبات للانضمام إلى الناتو في نفس الوقت في منتصف مايو المقبل.