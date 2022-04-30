قالت السلطات الصينية، إنه تم إنقاذ خمسة أشخاص بعد انهيار مبنى سكني وتجاري في مدينة شانجشا وسط البلاد، بعد ليلة من عمليات البحث.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عدد الأشخاص الذين لا يزالون تحت انقاض المبنى، المكون من ست طبقات والذي انهار بعد ظهر أمس الجمعة، ولم يعلن عن ضحايا حتى الآن، لكن السلطات أشارت في بيان الى أن "عمليات الإنقاذ ما زالت جارية".

وما قد يشير إلى خطورة الحادث، أنه تم إرسال مسؤول كبير في الحزب الشيوعي إلى المكان، هو مستشار الدولة وانج يونج الذي عينته الحكومة المركزية، على راس فريق مكلف إدارة عمليات الإنقاذ، وفقًا لبيان رسمي نشر اليوم السبت.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الصينية، انهيار سقف وسور، فيما كانت مكيفات هواء وغيرها من قطع الأثاث بين أنقاض المبنى.

وبيّنت اللقطات أيضًا رجال الإنقاذ يحاولون التواصل مع أشخاص عالقين تحت الأنقاض.

ويحدث هذا النوع من الكوارث بشكل متكرر في الصين بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة والتراخي في الخدمات المفترض أن تضمن تطبيقها بشكل صحيح.

وفي يناير الماضي، تسبّب انفجار ناجم عن تسرب مفترض للغاز في انهيار مبنى، في مدينة شونغتشينغ على بعد 1700 كيلو متر غرب شنغهاي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا.

وأدى انفجار أنبوب غاز في حي سكني في يونيو 2021 إلى مقتل 25 شخصًا في مقاطعة هوباي.

