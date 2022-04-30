الفيلم المصري أحلام منسية يحصل على تنويه خاص من مهرجان CINE POBRE في المكسيك

أعلنت المخرجة مروة الشرقاوي فوز فيلمها التسجيلي الطويل "أحلام منسية"، وحصوله على تنويه خاص في الدورة الـ 19 من مهرجان "CINE POBRE" للفيلم في المكسيك.

فيلم "أحلام منسية" شارك مؤخرا في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، واستطاع أن يقتنص عددا من الجوائز من بين أهم الأفلام، ومن بين تلك المهرجانات مهرجان الأفلام الطويلة "FUTURE OF FILM AWARDS" بمقدونيا، وحصلت مخرجته مروة الشرقاوي على جائزة أفضل مخرجة، بالإضافة إلى حصولة على تنوية خاص من لجنة تحكيم المهرجان، كما حصل على جائزة أفضل فيلم تسجيلي في الدورة الـ 14 من المهرجان الدولي للأفلام المؤثرة في إيران.

فيلم "أحلام منسية" قائم على معايشة إنسانية مع بطل الفيلم شاعر العامية عمرو إسماعيل مريض بالفشل الكلوي، يعيش في عالمه الخاص عالم موازٍ من الكوميديا السوداء، يحاول جاهدا بما تبقى له من إرادة تحقيق أحلامه المنسية، على أمل أن يجد متبرع للكلى.