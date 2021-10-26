مصادر أمنية: تركيا لن تشارك في تدريب للناتو في اليونان

قالت مصادر أمنية إن تركيا قررت عدم المشاركة في تدريب "لقاء النمر"، الذي يجريه حلف شمال الأطلسي (ناتو) في اليونان الشهر المقبل بسبب إجراء "استفزازي" من جانب أثينا.

وأضافت المصادر، أن تركيا أبلغت قرارها الذي تم اتخاذه في الثاني والعشرين من الشهر الجاري للدولة المضيفة، حسبما ذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت.

وذكرت الأناضول، أن أثينا استغلت خلافاتها مع أنقرة واستهدفت تركيا من خلال إجراء تغييرات في اللوائح الفنية للتدريب، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي. ونظرا لأنه لم يتم قبول طلبات تركيا، انسحبت من المشاركة.

وتدريب "لقاء النمر" مبادرة للناتو تسعى إلى تعزيز التضامن بين القوات الجوية الحليفة ويتم إجراؤه سنويا في دول مختلفة، وتدريب هذا العام مقرر له الفترة من 2 إلى 9 مايو المقبل.

يذكر أن العلاقات بين الجارتين تركيا واليونان العضوتين في الناتو، يسودها التوتر، بسبب نزاعات حول الحقوق السيادية والثروات البحرية من الغاز الطبيعي.

وأرسلت اليونان، أول أمس الخميس تقارير إلى الناتو والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي حول زيادة هائلة في عدد الطائرات المقاتلة التركية التي تحلق في الأجواء اليونانية.

وأضافت أن أفعال أنقرة في بحر إيجه تشكل تهديدا لتماسك الناتو في المنطقة.