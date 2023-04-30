عقوبات تنتظر جماهير الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي بدوري الأبطال

تدرس لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معاقبة جماهير نادي الترجي على إثر الأحداث التي شهدتها مباراة الفريق التونسي، أمس السبت، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشبت اشتباكات قوية بين جماهير الترجي والشرطة التونسية في ملعب رادس، بين شوطي مباراة شبيبة القبائل الجزائري في مسابقة دوري الأبطال، ليقرر مراقب المباراة تأجيل انطلاق الشوط الثاني لأكثر من نصف ساعة.

وتنتظر لجنة الانضباط تقرير مراقب المباراة حول أحداث مباراة الترجي وشبيبة القبائل، لاتخاذ قرارها حيال ما بدر من جماهير الفريق التونسي، خصوصا أنها ليست الواقعة الأولى لها.

ومن المقرر أن يواجه الفريق التونسي نظيره الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال، حيث ستقام المباراة الأولى في رادس يوم 12 مايو القادم، فيما ستلعب مباراة الإياب في القاهرة يوم 20 من الشهر ذاته.