انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة لأول مرة منذ سنوات



أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، اليوم الأحد، انخفاض معدل البطالة في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف غدا الاثنين، إن معدل البطالة انخفض لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بحيث بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.

وذكر البيان أن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 133ر1 مليون عامل، بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية، و285 ألفا في قطاع غزة، و193 ألف عامل داخل إسرائيل.

وأوضح أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 367 ألفا عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في عام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي 24% مقارنة مع حوالي 26% عام 2021.

وحسب البيان، بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 133ر1 مليون عامل، بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية و285 ألفا في قطاع غزة و193 ألف عامل في إسرائيل والمستوطنات.

وأفاد بأن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة الغربية و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستوطنات.