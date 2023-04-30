نقابة أطباء السودان: وفاة 425 مدنيا وإصابة 2091 آخرين منذ بداية الاشتباكات

قالت نقابة أطباء السودان، إن «الاشتباكات الجارية بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، أسفرت عن مزيد من الضحايا يجري حصرهم حتى هذه اللحظة».



وأعلنت في تقرير نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، عن ارتفاع عدد الوفيات منذ بداية الاشتباكات إلى 425 حالة بين المدنيين، لافتة إلى تسجيل 2091 حالة إصابة بين المدنيين.



وأشارت إلى وجود العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر، منوهة أنها لم تتمكن من الوصول للمستشفيات؛ لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد.



وذكرت أن 70% من المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة، موضحة أنه «من أصل 86 مستشفى أساسيًا في العاصمة والولايات، يوجد 61 مستشفى متوقفًا عن الخدمة، و25 مستشفى يعمل بشكل كامل أو جزئي.



وذكرت أن الـ25 مستشفى بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، منوهة أن تلك المستشفيات مهددة بالإغلاق أيضًأ؛ نتيجة لنقص الكوادر الطبية والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي.



