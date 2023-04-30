 المنيا.. غلق وتشميع مصنع ألبان بمطاي لمخالفة الاشتراطات الصحية - بوابة الشروق
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المنيا.. غلق وتشميع مصنع ألبان بمطاي لمخالفة الاشتراطات الصحية

ماهر عبدالصبور
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:03 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 2:03 م

 

أعلن المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي بمحافظة المنيا، مداهمة بعض المنشآت الغذائية، وغلق وتشميع مصنع لتصنيع الجبن والألبان مخالف للاشتراطات الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمطاي؛ لما تمثله هذه المنشآت من خطر داهم على الصحة العامة.

وأضاف أن ذلك كان بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد، ومحمد شحاتة مدير إدارة مطاي الصحية ومدير مكتب البيئة بالوحدة المحلية.

وأكد تنفيذ حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والجزارين ومحطات المواد البترولية بالمركز والقرى؛ لضبط الأسعار، ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين.

وأشار رئيس المركز، إلى أن الوحدة المحلية لمجلس مدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين؛ لردعهم وتحقيق مصالح المواطنين.


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