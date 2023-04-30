مؤتمر للمهتمين بالحفاظ على التراث ببورسعيد ومستقبلها الثقافي

شهدت مكتبة مصر العامة بمحافظة بورسعيد، برئاسة ممدوح التابعي، فاعليات مؤتمر جمعية بورسعيد التاريخية، للمهتمين بالحفاظ على التراث ببورسعيد ومستقبلها الثقافي، وذلك بحضور الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس الاتحاد العام للآثاريين العرب، والدكتور سهير حواس، أستاذ العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسةجامعةالقاهرة، والمشرف على مشروع القاهرة الخديوية،

والدكتور دليلة الكرداني، خبيرة العمارة والتراث.

جاء ذلك بمشاركة صفوت عبد الحميد، نقيب محامي بورسعيد، وأحمد فرغلي عضو مجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس النواب، وحسن عمار عضو مجلس النواب، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني والأهلي، والأحزاب السياسية وشخصيات ثقافية وهندسية.