 مسئول أوكراني: القوات الروسية تضرب كوبيانسك بالمدفعية الثقيلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أوكراني: القوات الروسية تضرب كوبيانسك بالمدفعية الثقيلة

أ ش أ
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 1:38 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 1:38 م

 

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف، أن القوات الروسية ضربت مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف بالمدفعية الثقيلة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن سينيهوبوف قوله "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصل العدو قصف مستوطنات خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك في المنطقة، ولم ترد حتى الآن أنباء عن الإصابات أو حجم التدمير في المنشآت".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.


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