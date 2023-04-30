برشلونة يقسو على بيتيس برباعية ويقترب خطوة جديدة من لقب الدوري الإسباني

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قطع برشلونة خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الكاسح على ضيفه ريال بيتيس 4 /صفر مساء السبت في المرحلة الثانية والثلاثين.

ويبحث برشلونة عن لقبه الأول في الدوري الإسباني منذ ثلاثة أعوام، خاصة وأن الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي قبل خسارته أمام غريمه التاريخي ريال مدريد في المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.

وفاز برشلونة بلقب الدوري الإسباني 26 مرة من قبل أخرها في موسم 2018 /2019. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 79 نقطة بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل ست جولات على نهاية الموسم،

وتوقف رصيد بيتيس عند 49 نقطة في المركز السادس. وكان ريال مدريد فاز في وقت سابق من يوم السبت على ضيفه ألميريا 4 /2.

وحسم برشلونة الفوز منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما بثلاثة أهداف حملت توقيع الدنماركي أندرياس كريستينسن في الدقيقة 14 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 والبرازيلي رافينيا في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل جويدو رودريجيز لاعب بيتيس هدفا بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 82.

وتعرض ريال بيتيس لصدمة قوية حيث لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33 لطرد البديل إدجار جونزاليس.

وأجرى بيتيس تغييرا اضطراريا بخروج لويز فيليبي بعد تعرضه للإصابة ونزول إدجار جونزاليس في الدقيقة 11.

وتقدم برشلونة بهدف مبكر عن طريق كريستينسن في الدقيقة 14 بعد تمريرة من رافينيا قابلها كريستنسن بضربة رأس قوية إلى داخل الشباك. و

تعرض جونزاليس للطرد لحصوله على الإنذار الثاني بعد تدخل قوي ضد بيدري.

واستغل برشلونة النقص العددي في صفوف بيتيس وأضاف الهدف الثاني بواسطة ليفاندوفسكي بتسديدة رائعة بعد تمريرة من جول كوندي في الدقيقة 36.

وبعد ثلاث دقائق فقط أحرز رافينيا ثالث أهداف النادي الكاتالوني بعدما تلقى تمريرة من سيرخيو بوسكيتس داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لمرمى بيتيس، حيث ألغى الحكم الهدف في البداية بداعي التسلل لكنه عاد واحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفيديو (الفار). وكاد خوان ميراندا أن يرد بهدف لبيتيس في الدقيقة 53 عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن الحارس مارك تير شتيجن أنقذ الموقف.

وحرم القائم الأيمن لمرمى بيتيس، ليفاندوفسكي من تسجيل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 57.

وضاعت فرصة جديدة لبرشلونة عندما هيأ جول كوندي الكرة برأسه أمام رونالد أراوخو ليسدد برأسه هو الأخر، لكن الكرة مرت مباشرة من فوق الشباك. وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة سجل جويدو رودريجيز لاعب بيتيس هدفا بطريق الخطأ في مرماه