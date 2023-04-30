حكماء المسلمين: 1000 متقدم من 75 دولة للنسخة الثانية لمنتدى شباب صناع السلام

أعلنت اللجنة التنظيمية للنسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، إحدى مبادرات مجلس حكماء المسلمين، عن وصول عدد طلبات المشاركة إلى أكثر من 1000 متقدم من أكثر من 75 دولة حول العالم.

وأكَّدت اللجنة المنظمة أنه جار فرز جميع طلبات المشاركة من قِبَل لجنة متخصصة للوقوف على أفضل العناصر الشابة، التي من المقرَّر أن تشارك في البرنامج التدريبي المقرر انعقادُه في جنيف بسويسرا خلال الفترة من 6 إلى 14 يوليو القادم، بالتعاون بين مجلس حكماء المسلمين ومؤسسة «روز كاسل» ومجلس الكنائس العالمي.

وقال الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، إن هذا الإقبال الكبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم على الالتحاق بالنسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام يرجع إلى نجاح النسخة الأولى من المنتدى، التي أسهمت في إعداد قيادات شابة متميزة في مجالات صناعة السلام وإقرار مبادئ التعايش الإنساني.

وأوضح الأمين العام، أن عملية فرز الطلبات تتم وفقًا لمنهجية دقيقة لاختيار أفضل العناصر الشابة التي تمتلك المقومات الأساسية للمشاركة بشكل بناء في صناعة السلام حول العالم، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء مَن تم اختيارهم في 15 مايو المقبل.

وتستهدف النسخة الثانية من منتدى شباب صنَّاع السلام إكساب المشاركين مهارات وخبرات معززة بالدروس التطبيقية الأساسية والأدوات الضرورية في مجالات تدبير الاختلاف، والقدرة على خَلْقِ حوار بنَّاءٍ تحل به النزاعات المختلفة بطرقٍ سلمية، كما يشكل التدريب أيضًا فضاءً رحبًا لاكتشاف طرق اقتراح المبادرات الميدانية والرقمية وتنفيذها وتصميمها، التي من بينها سيتمُّ اختيار النماذج الأكثر تأثيرًا وفعالية ليتمَّ دعمها من خلال برنامج منتدى شباب صناع السلام لدعم المبادرات.