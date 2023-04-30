 قومي المرأة: تصوير أفلام قصيرة تتناول أجزاء من المناهج التعليمية عن قضايا النساء لتوعية النشء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قومي المرأة: تصوير أفلام قصيرة تتناول أجزاء من المناهج التعليمية عن قضايا النساء لتوعية النشء

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأحد 30 أبريل 2023 - 9:29 م | آخر تحديث: الأحد 30 أبريل 2023 - 9:29 م
عقدت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى عضو المجلس ومقرر اللجنة، وبحضور أعضاء وعضوات اللجنة بمقر المجلس.

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، في تصريح اليوم الأحد، إن الاجتماع بحث مستجدات تصوير الأفلام القصيرة التي تتناول أجزاء من المناهج التعليمية المتعلقة بقضايا المرأة لتوعية النشء بأهميتها.

وأضافت أنه تم كذلك مناقشة مستجدات إعداد دليل المبدعات في المجالات الفنية والأدبية المختلفة وموعد إطلاقه وبرنامج حفل الإطلاق.

وأشارت رانيا يحيى إلى أن الاجتماع ناقش مقترحا لتقديم ورش فنية للسيناريو والفن التشكيلي بحي الأسمرات، وتنفيذ جدارية تعبر عن دور الأم والمرأة داخل مركز الشباب.

وأوضحت أنه تم -خلال فعاليات الاجتماع- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الأعمال الفائزة في مسابقة (قوتنا لمتنا) التي أطلقتها اللجنة خلال شهر مارس الماضي في 4 مجالات.

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