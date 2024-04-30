 مفوض الأونروا: لم يُطلب من سكان رفح بجنوب غزة إخلاء المدينة حتى الآن - بوابة الشروق
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مفوض الأونروا: لم يُطلب من سكان رفح بجنوب غزة إخلاء المدينة حتى الآن

وكالة أنباء العالم العربي
نشر في: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 5:41 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 أبريل 2024 - 5:41 م

أكد فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يوم الثلاثاء أنه لم يُطلب من سكان رفح في جنوب قطاع غزة إخلاء المدينة حتى الآن.

غير أن لازاريني أشار في تصريحات، نشرتها الوكالة الأممية على منصة إكس، إلى أن هناك اعتقادا بأن عملية الإخلاء قد تحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس هذا الأسبوع.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت في وقت سابق اليوم عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن عملية إجلاء المدنيين من رفح قد بدأت، تمهيدا لشن هجوم بري على المدينة.

وذكر نتنياهو خلال اجتماعه مع عدد من عائلات المحتجزين أن الجيش الإسرائيلي عازم على دخول رفح سواء تم التوصل إلى اتفاق مع حماس أم لا.

وأكد رئيس الوزراء على أن فكرة إنهاء الحرب قبل تحقيق جميع أهداف إسرائيل هي فكرة "غير مقبولة"، قائلا "سندخل رفح وسنقضي على جميع كتائب حماس هناك بصفقة أو بدون صفقة".

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