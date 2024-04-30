لابيد مهاجما حكومة نتنياهو: أصبحنا رهينة بيد مجانين

شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، معتبراً أن تل أبيب أصبحت "رهينة بيد مجانين غير مسئولين".

وقال لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، في منشور عبر منصة "إكس" (تويتر سابقاً) إن إسرائيل أصبحت "رهينة بيد مجانين غير مسئولين، ولا يمكن الاستمرار على هذا النحو"، بحسب وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف لابيد: "وزير ذو سجل إجرامي (في إشارة إلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير) يقف في مكتب رئيس الوزراء ويهدد رئيس الوزراء بالعواقب إذا لم ينفذ ما يطلب منه".

وتابع: "بن غفير يقول للعالم أجمع والمنطقة كلها (عبر تصرفاته) إن نتنياهو ضعيف ويعمل لديه، ومن غير المعقول أنه لم يتم طرده (ين غفير) فورا (من الحكومة)".

وتتهم المعارضة نتنياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر، ولاسيما القضاء على حركة حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين من القطاع.

لكن نتنياهو يتمسك بمنصبه ويرفض دعوات للتنحي وإجراء انتخابات مبكرة؛ بزعم أن من شأنه "شلّ الدولة وتجميد مفاوضات تبادل الأسرى لمدة قد تصل إلى 8 أشهر".

وعقب اجتماع مع نتنياهو الثلاثاء، قال بن غفير: حذرت رئيس الوزراء من عدم دخول رفح (جنوب قطاع غزة) وإنهاء الحرب ووجود صفقة غير شرعية (لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار)".

وأضاف: "سمع رئيس الوزراء الكلمات، ووعد بأن إسرائيل ستدخل رفح والحرب لن تنتهي ولن يتم التوصل إلى صفقة سيئة.. وهو يفهم جيدا ما سيعنيه عدم حدوث ذلك".

وسبق لبن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أن هدد مرارا بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها حال عدم الالتزام بتلك المحددات الثلاث.