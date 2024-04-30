استقرار معدل البطالة في ألمانيا عند مستوى 6% الشهر الحالي

أعلنت وكالة العمل الاتحادية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تراجع عدد العاطلين عن العمل في البلاد خلال الشهر الحالي بنحو 20 ألف عاطل فقط عن الشهر الماضي بسبب التعافي الضعيف لسوق العمل الألمانية خلال فصل الربيع.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد العاطلين بمقدار 164 ألف عاطل عن أبريل من العام الماضي. واستقرار معدل البطالة خلال الشهر الحالي عند نفس مستواه في الشهر الماضي وهو 6% في حين ارتفع بمقدار 3ر0 نقطة مئوية عن المعدل المسجل خلال الشهر نفسه من العام الماضي.

وتعتمد أرقام وكالة العمل الصادرة اليوم على بيانات سوق العمل المتاحة حتى 15 أبريل الحالي.

وقال دانيات تريستنباخ عضو مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية اليوم إن "سوق العمل مازالت تفتقد للرياح الاقتصادية المواتية. والتعافي الربيعي للاقتصاد مازال ضعيفا... رغم أن الاقتصاد الألماني لم يكتسب زخما لمدة عامين، مازال موقف سوق العمل قويا".