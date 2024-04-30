مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية

قتل ما لا يقل عن ثلاثة من ضباط الشرطة وأصيب عدد آخر في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية بعد ظهر يوم الاثنين.

وكان ضباط الشرطة قد زاروا رجلا له سجل جنائي في مدينة شارلوت لتنفيذ مذكرة توقيف بتهمة حيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني، حسبما قال قائد الشرطة المسؤول، جوني جينينجز، في مؤتمر صحفي.

وعندما وصلوا إلى منزل الرجل المطلوب، فتح رجل في الفناء الأمامي النار. وقال جينينجز إن ضباط الشرطة أطلقوا النار وقتلوه. ومع ذلك، تم إطلاق المزيد من الطلقات من المنزل.

وتمكنت الشرطة أخيرا من تأمين المبنى واعتقال شخصين في المنزل. ويجري الآن استجوابهم ويعتبرون أشخاصا موضع اهتمام.

وقال جينينجز إن ثمانية من ضباط الشرطة أصيبوا بالرصاص خلال العملية. وتوفي ثلاثة متأثرين بجراحهم وأحدهم في حالة حرجة.

يشار إلى أن الأسلحة النارية متاحة بسهولة ويتم تداولها بشكل جماعي في الولايات المتحدة. والهجمات مع العديد من الضحايا تهز البلاد بانتظام، كما يحدث في المدارس ومحلات السوبر ماركت والنوادي الليلية أو المناسبات العامة الكبيرة على سبيل المثال.

لكن النزاعات الخاصة وفحوصات الشرطة والنزاعات بين المجرمين والعصابات تنتهي أيضا بشكل مميت في كثير من الأحيان أكثر من الدول الأخرى لأن الكثير من الأشخاص في الولايات المتحدة يحملون أسلحة.