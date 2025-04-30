قالت الفنانة ريهام عبد الغفور، إن مسلسل «ظلم المصطبة»، يعتبر أول عمل فعلي تشارك فيه بشكل كبير ويُعرض بعد وفاة والدها، الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، لافتة أنها صورت قبله ظهورًا كضيفة شرف في مسلسل بعنوان «كتالوج»، لكنه لم يُعرض إلى الآن.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي عبر «ON E»، إلى توقفها عن العمل لمدة عام ونصف منذ وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، واصفة العودة للعمل بعد وفاته بأنها كانت «صعبة للغاية»، قائلة: «كان الشغل صعب جدًا، وكنت حاسة إني مش هعرف أقول الكلام؛ لكن ناس كثيرة وقفت بجانبي».

وأعربت عن إيمانها بأن والدها كان سيسعد بهذا المسلسل لو شاهده، باعتباره من نوعية المسلسلات التي كانت تجذب اهتمامه.

ووجهت الشكر لكل زملائها في العمل، لا سيما المخرج هاني خليفة لدعمه الكبير لها، قائلة: «أشكر المخرج هاني خليفة لأني دخلت المسلسل نفسيا في حالة نفسية سيئة جدًا، وقعد معي كثير لتهيئتي لشخصية هند»، واصفة التجربة بـ «الصعبة والرحلة الشاقة».

كما أشادت بالكيمياء الفنية التي تجمعها بالفنان إياد نصار، قائلة: «العالم في المسلسل مختلف، ومع إياد نصار في بينا كيمياء فنية حلوة أوي».

وعن سبب انجذابها للمسلسل، قالت: «شدني للمسلسل السيناريو كله على بعضه، وحبيت شخصية هند جدًا، وفكرة أنها تتعرض للظلم والعنف».

وأضافت أن «ظلم المصطبة» جاء بعد فترة انقطاع طويلة لم تجد فيها ما يحمسها للعمل، متابعة: «قعدت أكثر من عام ونصف في المنزل، وكانت تعرض عليّ أدوار، لكن لم يكن هناك ما أشعر برغبة حقيقية في تقديمه، لكن بمجرد قراءة سيناريو ظلم المصطبة، حسيت فورًا أني أريد المشاركة فيه جدًا».